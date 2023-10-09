Из-за пережитого Шевчуком инфаркта перенесен израильский концерт ДДТ

Выступление петербургской группы ДДТ в Тель-Авиве, запланированное на 28 октября, перенесли на 6 января. Это связано с сердечным приступом, который в прошлом месяце перенес лидер коллектива Юрий Шевчук.

На сайте ДДТ сообщается, что приобретенные билеты на израильский концерт будут действительны. Желающие могут их сдать. Курс реабилитации Шевчук будет проходить до середины декабря.

"Юрий чувствует себя хорошо", - говорится в сообщении.

Некоторые СМИ связали перенос мероприятия с эскалацией палестино-израильского конфликта, случившейся на прошлой неделе.

Отметим, что группе ДДТ уже почти полтора года отменяют концерты в России. Это началось после критических высказываний Шевчука о военной спецоперации, за которые он получил административный штраф.

фото: officialddt / YouTube (скриншот)