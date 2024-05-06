Суд отказал петербуржцу, не желавшему проводить уборку в колонии

Заключенный, содержащийся в петербургской ИК-6, проиграл суд администрации колонии. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в своем иске он выразил недовольство необходимостью выполнять влажную уборку помещений.

Заявитель счел унизительным то обстоятельство, что уборка снималась сотрудником колонии на камеру. Это, согласно иску, требовалось для создания некоего документального видеосюжета. Кроме того, заключенный указал, что имеет медицинские противопоказания, не позволяющие ему таскать тяжести и переносить иные физические нагрузки.

Фрунзенский районный суд установил, что в указанный день истец был ответственен за уборку камеры. При этом поднимать тяжести ему не нужно было: достаточно было протереть тряпкой сантехнику. Суд заявителю отказал.

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