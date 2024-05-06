Суд взыскал с петербуржцев 12,5 млн рублей за подделку пособий издательства "Просвещение"

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор генеральному директору типографии "Профпринт" Александру Соколову и его партнеру Якову Захарову по делу о незаконном копировании учебных пособий издательства "Просвещение", об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На суде выяснилось, что с декабря 2017 года по август 2018 года подсудимые отпечатали макеты рабочих тетрадей по разным предметам. Общее количество таких пособий составило 85 тысяч.

Авторские права на эти тетради принадлежат издательству "Просвещение". Соколов в суде свою вину признал, а вот Захаров только раскаялся, вину признавать не стал.

Суд признал их виновными и назначил три года условного срока каждому. Также с них взыскали 12,5 млн рублей в пользу "Просвещения".

Фото: ЗАКС.Ру