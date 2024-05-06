Стычка с полицейским обошлась петербуржцу в 28 тысяч рублей

Петербуржцу за нападение на полицейского (ч. 1 ст. 318 УК) вынесли приговор, не связанный с лишением свободы. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, житель города по имени Антон Шитенков получил за содеянное 28 тысяч рублей.

Инцидент с участием мужчины, из-за которого началось его преследование, случился два месяца назад утром недалеко от станции метро "Ломоносовская". Нарушив правила дорожного движения, Шитенков получил приглашение в машину дорожной полиции и начал вести себя агрессивно. Он пригрозил применить к представителю власти насилие и реализовал угрозу, ударив оппонента в плечо. После этого задержанный вновь пообещал использовать силу.

Фигурант признал вину. Его дело рассматривалось в особом порядке.

Фото: ЗАКС.Ру