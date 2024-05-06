СПбГУ обжаловал решение суда о сорванных сроках строительства кампуса вуза в Пушкине

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) обжаловал решение Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области, об этом 6 мая пишет "Деловой Петербург".

В конце марта 2024 года Арбитражный суд удовлетворил иск ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" на 34,8 млн рублей. Эта студия заключила в 2020 году контракт с СПбГУ на проектно-изыскательские работы по строительству кампуса университета в Пушкине.

Вуз работы принял без замечаний и выплатил 75% от цены, однако, согласно материалам дела, СПбГУ удержал 34,8 млн рублей неустойки за якобы сорванные сроки выполнения контракта. Бюро подало иск в суд, который потом был удовлетворен.

В конце апреля суд зарегистрировал апелляционную жалобу СПбГУ.

Фото: ЗАКС.Ру