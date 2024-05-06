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Новости 18:56

Суд Петербурга вынес решение по делу инвалида, который угрожал службе "112"

фото ЗакС политика Суд Петербурга вынес решение по делу инвалида, который угрожал службе "112"

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор Игорю Кочкину по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ), об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, несколько раз звонил по номеру "112". В одном из звонков он сказал диспетчеру, что у него якобы есть граната, которую он взорвет на чердаке дома вместе с рабочими.

Помимо этого, мужчина требовал связать его с Федеральной службой безопасности (ФСБ), а также заявил, что у него пять заложников, которых он якобы убьет.

Уточняется, что мужчина не может ходить сам и постоянно находится дома. В квартире у него сломался телевизор, но вместо звонка мастеру мужчина звонил в службу спасения.

Суд приговорил Игоря Кочкина к 1,5 годам ограничения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру


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