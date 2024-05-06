Суд Петербурга вынес решение по делу инвалида, который угрожал службе "112"

Петроградский районный суд Петербурга вынес приговор Игорю Кочкину по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (ст. 207 УК РФ), об этом 6 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Судом установлено, что в декабре 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, несколько раз звонил по номеру "112". В одном из звонков он сказал диспетчеру, что у него якобы есть граната, которую он взорвет на чердаке дома вместе с рабочими.

Помимо этого, мужчина требовал связать его с Федеральной службой безопасности (ФСБ), а также заявил, что у него пять заложников, которых он якобы убьет.

Уточняется, что мужчина не может ходить сам и постоянно находится дома. В квартире у него сломался телевизор, но вместо звонка мастеру мужчина звонил в службу спасения.

Суд приговорил Игоря Кочкина к 1,5 годам ограничения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру