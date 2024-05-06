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Новости 6 мая, 20:55

Беглов посетил открытие памятника Сергию Радонежскому

фото ЗакС политика Беглов посетил открытие памятника Сергию Радонежскому

На территории Военной академии связи имени Буденного в Петербурге (Тихорецкий проспект, 3) торжественно открыли и освятили памятник православному святому Сергию Радонежскому. На церемонию, приуроченную к 710-летию с рождения религиозного деятеля, приехал губернатор Александр Беглов. Он напомнил, что Радонежского высоко ценит президент, которому во вторник предстоит очередная инаугурация.

"Семь веков он служит символом веры, добра и любви к Родине для каждого русского человека. <...> Его мудрое слово, его авторитет стали духовной основой объединения русских земель", - такую характеристику святому дал Беглов, цитируемый на сайте Смольного.

Среди собравшихся во дворе академии были замечены в том числе участники военной спецоперации. Глава города наградил их недавно учрежденными памятными знаками.

Губернатор также проинспектировал ход строительства Главного храма войск связи во имя преподобного Сергия Радонежского, работы в котором планируют завершить к концу года.

фото: gov.spb.ru


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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