Амосов раскритиковал закон о новых запретах для иноагентов

Депутат Заксобрания Михаил Амосов скептически высказался о принятии Госдумой закона о запрете иноагентам выступать кандидатами на выборах. В своем Telegram-канале он заявил, что считает это "принципиально не верным" и выразил несогласие с тем, что судьба депутатов будет зависеть от решений госслужащих.

"Мне принятие этого закона представляется принципиально не верным, поскольку речь идет не только об ограничении права быть избранным, но и о лишении нас — обычных граждан — права выбирать того, кого мы считаем нужным. Решение о том, кому быть депутатом, должны принимать избиратели, а не чиновники Минюста (а именно они сегодня присваивают статус иноагента)", — написал парламентарий.

Амосов также предположил, что закон обретет силу еще до конца мая.

Накануне Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки, запрещающие иностранным агентам баллотироваться на выборах в России. Новелла также содержит положения о возможности снятия полномочий с депутатов, признанных иноагентами. В Петербурге подобным статусом обладают депутат Заксобрания Борис Вишневский* и депутат МО "Дворцовый округ" Наталья Грязневич**.

*Минюст внес Бориса Вишневского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Наталью Грязневич в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру