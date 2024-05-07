Матвиенко предложила сделать день инаугурации президента выходным днем

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в будущем сделать день инаугурации президента России выходным днем, об этом 7 мая пишет ТАСС.

"Мне кажется, можно подумать – не завтра, конечно, решать, но подумать, раз в шесть лет можно себе это позволить, наверное, – сделать этот день таким по-настоящему праздничным", – сказала Матвиенко.

Кроме этого, она заявила, что вступивший в должность президента России Владимир Путин не будет затягивать с внесением в Государственную думу и Совет Федерации кандидатур на посты министров силового блока и МИД.

Напомним, что Путин может назвать кандидата на пост премьер-министра 7 мая. Сам премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства.

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