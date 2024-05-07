Полиция возбудила уголовное дело после взрыва в Павловске

Прогремевший на прошлой неделе взрыв в Павловске стал причиной возбуждения уголовного дела, сообщила 7 мая "Фонтанка". Силовое ведомство квалифицировало произошедшее как незаконное изготовление взрывчатки (ст. 223.1 УК РФ).

Звук взрыва прогремел в Павловске утром в пятницу, 3 мая. В основании трубы заброшенной ТЭЦ в переулке Мичурина были замечены повреждения, рядом удалось обнаружить детали взрывного устройства. Находки были переданы на экспертизу.

В конце апреля прошлого года в Павловске также гремел взрыв. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ.

Фото: ЗАКС.Ру