На "борца с ЛГБТ*" Булатова составили протокол о дискредитации армии

В отношении "борца с ЛГБТ*" из Петербурга Тимура Булатова составлен протокол о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил вечером 7 мая Telegram-канал "Осторожно, новости". Дело зарегистрировано Тверским судом Москвы, в настоящее время оно находится у судьи.

Причины составления протокола неизвестны. "У меня вопрос большой, где дискредитация и где я — человек, по заявкам которого в Петербурге сидит около восьми человек, и по всей России более 20. Мало того, что СВО я поддерживаю, я еще в 2015 году был на Донбассе", — заявил в беседе с каналом активист.

На прошлой неделе Булатов получил вызов на опрос в Москву. Как передает его слова "Фонтанка", активист попросил переслать документы в УМВД по адресу регистрации, но получил отказ. Теперь же протокол дошел до суда.

В беседе с "Фонтанкой" Булатов предположил, что кто-то мог создать фейковый аккаунт от его имени и написать в нем нечто, подпадающее под запрет дискредитации армии, а потом пожаловаться на пост. При этом сотруднику "Осторожно, новости" он заявил, что допускает возможность жалобы на него сторонников секты Светланы Пеуновой**, с которой он сейчас борется.

Булатов известен своими жалобами на активистов и ЛГБТ*-персон. Среди прочего, он утверждал, что имеет отношение к преследованию художниц Александры Скочиленко и Юлии Цветковой***.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

**Минюст внес Светлану Ладу-Русь (Пеунову) в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Юлию Цветкову в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру