В Петербурге УК получила штрафы на 600 тысяч рублей за ненадлежащую работу аварийной службы

Управляющая компания в Петербурге оштрафована за ненадлежащую работу аварийно-диспетчерской службы, сообщили 8 мая в городской прокуратуре. Речь идет об ООО "Пулковская усадьба", которая занимается обслуживанием зданий № 5, корп. 1 и № 10 по улице Костюшко.

При проведении проверки прокуратура Московского района выявила, что должностные лица компании не обеспечили должным образом работу аварийщиков. Это сочли "грубым нарушением лицензионных требований и жилищных прав граждан", в связи с чем возбудили два дела об управлении многоквартирными домами с нарушением лицензий (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ).

Наказание по указанной статье для юрлиц предусматривает наложение штрафа в размере от 250 тысяч до 300 тысяч рублей. Компанию оштрафовали в общей сложности на 600 тысяч рублей, следует из сообщения прокуратуры.

Фото: ЗАКС.Ру