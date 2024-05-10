Бастрыкин заинтересовался испорченным памятником советским солдатам в Хельсинки

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за оскверненного памятника советским солдатам в столице Финляндии, об этом 10 мая пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

В День Победы, который в России празднуют 9 мая, могила советских солдат в Хельсинки подверглась вандализму. Это не первый раз, когда хулиганы портят памятник. В этот раз неизвестные залили надгробие краской.

Кроме возбуждения дела, глава СК Бастрыкин сделал запрос всей информации об обстоятельствах произошедшего в МИД РФ. После этого следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям злоумышленников.

Фото: пресс-служба СК РФ