Мишустин заявил, что нужно добиваться повышения доходов граждан

И.о. премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что Россия не только собирается добиваться развития экономики в целом, но и повышения доходов граждан, об этом 10 мая пишет ТАСС.

Об этом Мишустин рассказал во время рассмотрения Государственной думой его кандидатуры на пост главы правительства.

"Президент поставил серьезную задачу - к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Нужно не просто увеличить валовой выпуск товаров и услуг. Рост должен сопровождаться повышением уровня доходов людей", – сказал Мишустин.

Также, по его словам, нужно создать новую модель экономического роста.

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