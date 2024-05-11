ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:59

Путин указом пополнил состав Приморского районного суда

фото ЗакС политика Путин указом пополнил состав Приморского районного суда

Президент Владимир Путин назначил Артема Василькова судьей Приморского районного суда Петербурга. Соответствующий указ глава государства подписал 10 мая. На пополнение в составе суда обратила внимание руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Поздравляем с назначением! Здоровья, успехов и сил!", - написала она в Telegram-канале "Лебединое озеро".

Как сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург", согласно данным от февраля 2024 года в Приморском районном суде работали 10 судей по уголовным делам и 15 судей по гражданским делам. 

фото: kremlin.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости11 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама