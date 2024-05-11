Путин указом пополнил состав Приморского районного суда

Президент Владимир Путин назначил Артема Василькова судьей Приморского районного суда Петербурга. Соответствующий указ глава государства подписал 10 мая. На пополнение в составе суда обратила внимание руководитель Объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Поздравляем с назначением! Здоровья, успехов и сил!", - написала она в Telegram-канале "Лебединое озеро".

Как сообщает "Коммерсантъ Санкт-Петербург", согласно данным от февраля 2024 года в Приморском районном суде работали 10 судей по уголовным делам и 15 судей по гражданским делам.

фото: kremlin.ru