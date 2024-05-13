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Новости 13:20

Суд Петербурга обязал комблаг выплатить петербурженке 100 тысяч рублей за перелом кисти

фото ЗакС политика Суд Петербурга обязал комблаг выплатить петербурженке 100 тысяч рублей за перелом кисти

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Светланы Дементьевой, которая споткнулась в зоне ливневой канализации, к комитету по благоустройству города, об этом 13 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По словам петербурженки, в сентябре 2022 года она шла по набережной канала Грибоедова в сторону Спаса на Крови. В этот момент она спокнулась в зоне ливневой канализации, упала и получила закрытый перелом кисти.

После этого пострадавшая обратилась в суд с иском к комитету по благоустройству и оценила вред своему здоровью в 400 тысяч рублей.

По словам представителя комблага, в зоне никаких дефектов не было, однако назначенная судом экспертиза доказала обратное – нормы и рекомендации для установки водоприемной решетки не были соблюдены.

По итогу суд взыскал с ведомства в пользу петербурженки компенсацию морального вреда на сумму 100 тысяч рублей, а также взыскал судебные расходы в 86 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру


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