Суд Петербурга обязал комблаг выплатить петербурженке 100 тысяч рублей за перелом кисти

Куйбышевский районный суд Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску Светланы Дементьевой, которая споткнулась в зоне ливневой канализации, к комитету по благоустройству города, об этом 13 мая сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По словам петербурженки, в сентябре 2022 года она шла по набережной канала Грибоедова в сторону Спаса на Крови. В этот момент она спокнулась в зоне ливневой канализации, упала и получила закрытый перелом кисти.

После этого пострадавшая обратилась в суд с иском к комитету по благоустройству и оценила вред своему здоровью в 400 тысяч рублей.

По словам представителя комблага, в зоне никаких дефектов не было, однако назначенная судом экспертиза доказала обратное – нормы и рекомендации для установки водоприемной решетки не были соблюдены.

По итогу суд взыскал с ведомства в пользу петербурженки компенсацию морального вреда на сумму 100 тысяч рублей, а также взыскал судебные расходы в 86 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру