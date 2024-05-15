В России не обнаружены новые варианты коронавируса FLiRT

К настоящему времени в России не обнаружено ни одного случая заражения штаммами коронавируса, относящимися к новой группе FLiRT, говорится в сообщении Роспотребнадзора от 15 мая. В других странах отмечен рост заражения одним из вариантов новой группы под обозначением KP.2.

Увеличение заболеваемости новой линией коронавируса KP.2 наблюдается с 22 апреля. Его доля стабильно растет в США и Великобритании, в других странах подобная тенденция переменна.

"По предварительным данным KP.2 может стать доминирующей линией во всем мире. Хотя недавнее исследование Японии показало, что KP.2 менее заразен, чем JN.1", — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что случаев FLiRT в России обнаружено не было. В том числе это относится и к линии KP.2.

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