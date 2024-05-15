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Новости 14:24

"Фонтанка": После ухода Пикалева его обязанности возложат на Корабельникова

фото ЗакС политика "Фонтанка": После ухода Пикалева его обязанности возложат на Корабельникова

Обязанности перешедшего на новый пост бывшего вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева возложат на вице-губернатора Алексея Корабельникова, утверждает 15 мая "Фонтанка" со ссылкой на свой источник.

В городском правительстве Пикалев занимал пост вице-губернатора — руководителя администрации губернатора. Он отвечал за деятельность комитетов по вопросам законности, по межнациональным отношениям и по природопользованию. В свою очередь, Корабельников курирует комитет финансов и комитет по контролю за имуществом.

В ночь на среду стало известно о переводе Пикалева на должность главы Федеральной таможенной службы. За несколько часов до этого он говорил корреспонденту ЗАКС.Ру о том, что вовсе не собирается покидать занимаемый в Смольном пост.

Фото: ЗАКС.Ру


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