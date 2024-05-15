Мундеп из Ульянки Павел Брагин намерен баллотироваться на пост губернатора

Депутат МО "Ульянка" Павел Брагин заявил, что намерен идти на выборы губернатора в качестве кандидата от партии "Зеленые". Об этом муниципал объявил на собрании "Экспертного клуба 2024" 15 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Сейчас Брагин возглавляет региональное отделение партии "Зелёные" в Петербурге. Помимо депутатской деятельности, муниципал занимается вопросами экологии, участвует в деятельности профильных рабочих органов Смольного.

Брагину 35 лет, родился в Ленинграде. Брагин избрался в совет МО "Ульянка" в 2019 году от партии "Справедливая Россия".

Ранее об участии в выборах объявила лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова и действующий губернатор Александр Беглов. Также о планах выдвинуть своего кандидата объявили в партии "Новые люди" и КПРФ.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру