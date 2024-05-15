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Муниципал 17:22

Мундеп из Ульянки Павел Брагин намерен баллотироваться на пост губернатора

фото ЗакС политика Мундеп из Ульянки Павел Брагин намерен баллотироваться на пост губернатора

Депутат МО "Ульянка" Павел Брагин заявил, что намерен идти на выборы губернатора в качестве кандидата от партии "Зеленые". Об этом муниципал объявил на собрании "Экспертного клуба 2024" 15 мая, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Сейчас Брагин возглавляет региональное отделение партии "Зелёные" в Петербурге. Помимо депутатской деятельности, муниципал занимается вопросами экологии, участвует в деятельности профильных рабочих органов Смольного. 

Брагину 35 лет, родился в Ленинграде. Брагин избрался в совет МО "Ульянка" в 2019 году от партии "Справедливая Россия". 

Ранее об участии в выборах объявила лидер петербургских справедливороссов Надежда Тихонова и действующий губернатор Александр Беглов. Также о планах выдвинуть своего кандидата объявили в партии "Новые люди" и КПРФ. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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