На журналиста Пивоварова* составили протокол о нарушении иноагентского законодательства

Таганский суд Москвы зарегистрировал административное дело в отношении журналиста и медиаменеджера Алексея Пивоварова*, обратил 17 мая внимание Telegram-канал "Осторожно, новости". Протокол составлен за производство материалов без пометки о присвоенном ранее статусе иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Дело было зарегистрировано судом накануне, 16 мая. В настоящее время оно находится у судьи.

С чем связано составление протокола на Пивоварова*, неизвестно.

В статусе иноагента журналист пребывает с июня 2022 года. В марте он заявил об отказе от прав на свой Telegram-канал в связи с запретом рекламы у иностранных агентов. В апреле суд оштрафовал его за отсутствие маркировки в публикациях.

*Минюст внес Алексея Пивоварова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру