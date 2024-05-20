ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 10:40

Петербуржцам пообещали незначительное похолодание

фото ЗакС политика Петербуржцам пообещали незначительное похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов представил свой прогноз погоды на ближайшие дни. Специалист предвещает небольшое снижение температуры воздуха, обусловленное холодным атмосферным фронтом.

В понедельник максимальный ожидаемый показатель тепла должен составить +20 градусов, о чем метеоролог написал в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем, по данным Колесова, снижается вероятность выпадения осадков. Это касается как городской черты, так и юга Ленобласти.

На следующих выходных жара вернется в мегаполис, гласит прогноз синоптика. Накануне воздух прогрелся до +26,1 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости20 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама