Петербуржцам пообещали незначительное похолодание

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов представил свой прогноз погоды на ближайшие дни. Специалист предвещает небольшое снижение температуры воздуха, обусловленное холодным атмосферным фронтом.

В понедельник максимальный ожидаемый показатель тепла должен составить +20 градусов, о чем метеоролог написал в собственном Telegram-канале.

Вместе с тем, по данным Колесова, снижается вероятность выпадения осадков. Это касается как городской черты, так и юга Ленобласти.

На следующих выходных жара вернется в мегаполис, гласит прогноз синоптика. Накануне воздух прогрелся до +26,1 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру