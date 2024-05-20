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Новости 11:05

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского президента

фото ЗакС политика Путин выразил соболезнования в связи с гибелью иранского президента

Авиакатастрофа, в которой накануне разбился 63-летний президент Ирана Эбрахим Раиси, вызвала реакцию в Кремле. Глава РФ Владимир Путин отправил соболезнования аятолле Али Хаменеи, который возглавляет азиатское государство, имея статус его Верховного руководителя. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного Президента и всех погибших в этой ужасной катастрофе", - говорится в документе.

Согласно определению Путина, его иранский коллега был выдающимся политиком.

Вертолет с чиновниками потерпел крушение на территории Азербайджана. Вместе с Раиси, занимавшего представительский пост президента последние три года, летел глава иранского МИДа. Все находившиеся на борту погибли.

фото: kremlin.ru


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