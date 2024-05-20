Участок КАД между проспектом Культуры и Шафировским проспектом перекроют на две недели

Петербуржцев предупредили об ограничениях, которые введут на внутреннем кольце Кольцевой автодороги (КАД) на две недели, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения введут на участке развязки между проспектом Культуры и Шафировским проспектом. Перекрыто будет две полосы для того, чтобы убрать колейность асфальтового покрытия.

Дорожные работы будут проходить с 25 мая по 5 июня. На месте проведения ремонта установят ограничения и специальные знаки для безопасности водителей и работников.

На участке проведения работ ограничат скорость до 50 км/ч.

Фото: ЗАКС.Ру