На Богатырском проспекте пожар в ресторане охватил 60 квадратов площади

В Приморском районе Петербурга произошел пожар в заведении общепита, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре спасателям поступило в 11:18 в понедельник, 20 мая. Возгорание произошло в ресторане на Богатырском проспекте в доме №55.

Огонь охватил 60 квадратных метров помещения ресторана. Также спасатели уточнили, что в 11:59 ликвидировали открытое горение. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара привлечено четыре единицы специальной техники и 20 человек личного состава МЧС.

Фото: ЗАКС.Ру