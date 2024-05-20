Минтранс хочет внести поправки, ужесточающие правила парковки для электромобилей

Минтранс России хочет внести поправки ПДД, касающиеся парковок для электромобилей, об этом 20 мая пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на портал госзакупок.

Ведомство разместило тендер на разработку "научно обоснованных предложений по созданию и развитию единого парковочного пространства". Сумма закупки 4,4 млн рублей.

Подведомственный Минтрансу Росавтотранс хочет внести запрет на остановку и стоянку электрокаров на парковочных местах, предназначенных для зарядки. На данный момент, условия их стоянки нигде не прописаны, поэтому многие водители используют эти места как длительную бесплатную стоянку.

На данный момент, неизвестно как будут контролировать соблюдение правил, и какого размера собираются ввести штраф.

Фото: ЗАКС.Ру