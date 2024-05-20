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Новости 13:17

Финляндия может открыть один пункт пропуска на границе с Россией после принятия закона о беженцах

фото ЗакС политика Финляндия может открыть один пункт пропуска на границе с Россией после принятия закона о беженцах

Финские власти хотят попробовать частично открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах, об этом 20 мая пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова премьер-министра страны Петтери Орпо финским СМИ.

Новый законопроект разрешит отказывать беженцам в предоставлении убежища и отправлять их обратно в Россию. Закон могут рассмотреть уже на этой неделе.

Как отметил Орпо, границу попробуют открыть после принятия закона. Певроначально речь идет об открытии одного пункта пропуска, а в остальном все зависит от России и ее действий.

Также, по его словам, в России сейчас тысячи беженцев ждут открытия границ. 

Фото: ЗАКС.Ру


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