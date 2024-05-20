На Московском вокзале зацепер попал под поезд

В Петербурге 20 мая случилась авария с участием молодого зацепера, попавшая на видео, которое опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура.

На записи запечатлено то, как мужчина пытается прикрепиться к движущемуся составу, однако его затягивает в щель между вагоном и платформой. По данным надзорного ведомства, пассажирский поезд протащил пострадавшего несколько метров.

В результате герою эпизода потребовалась госпитализация в Мариинскую больницу. Прокуратура продолжает разбираться в деталях инцидента, который не помешал плановому движению поездов.

фото: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram (скриншот видео)