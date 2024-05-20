Сотрудники ГЖИ Петербурга провели 290 надзорных мероприятий в апреле 2024 года

Государственная жилищная инспекция (ГЖИ) Петербурга отчиталась о работе за апрель 2024 года, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

В общей сложности ведомство провело 290 надзорных мероприятий, среди которых были выездные, плановые и документарные проверки, а также инспекционные визиты.

По результатам проверок ГЖИ составлено 240 предостережений в адрес управляющих организаций и проведено 25 профилактических бесед. За отчетный период было рассмотрено 193 дела об административных правонарушениях и вынесено постановлений на сумму более 14 тысяч рублей.

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