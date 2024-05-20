В Смольном соборе открылась уникальная выставка древнерусских икон

В Смольном соборе 17 мая открылась выставка древнерусских икон "Великого Царя воинство". Более семидесяти образов святых, являющихся небесными покровителями России, были представлены в подцерковном пространстве собора, которое впервые открылось для посетителей.

На выставке, которая продлится до 23 июня, представлены русские православные иконы XV – начала XX века из частных собраний коллекционеров Александра Шарова, Светланы Абрамовой, Игоря Вырикова и образ Архангела Михаила из возрожденного меценатом Михаилом Абрамовым храма Преображения Господня на Преображенской площади в Москве. Многие из этих икон никогда не демонстрировались широкой публике.

Святыми воинами называют мучеников, которые пострадали за веру и несли службу в княжеских дружинах, византийской или римской армиях. Именно к ним христиане обращались с молитвами о заступничестве во времена бедствий. Святые воины и князи традиционно широко почитались на протяжении всей истории христианской культуры.

Экспозиция открыта при поддержке Фонда содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге и Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры им. Михаила Абрамова.

Как отмечают организаторы, среди представленных икон важным является образ Николы Можайского, созданный в 1613 году мастером Даниилом. Являясь покровителем ратного дела и государства, Николай Чудотворец известен благодаря преданию о спасении им города Можайска во время нападения на город врагов.

На выставке также можно увидеть образ Архангела Михаила, считающегося предводителем небесной рати. Образы святых воинов и Архангела Михаила часто украшали полковые знамена, как, например, представленная на выставке хоругвь "Спас Нерукотворный. Чудо великомученика Георгия о змие".

Кроме того, на выставке можно увидеть редкие изображения мучеников, которые создавались обычно только по заказу.

Вместе с открытием выставки в Смольном соборе состоялся Большой Пасхальный концерт русской духовной музыки в исполнении хора "Оптина Пустынь" под руководством Александра Семенова и солиста Большого и Мариинского театров, тенора Сергея Скороходова.

Это третий концерт в Смольном соборе за последние два года. До этого здесь выступал оркестр Musica Aeterna Теодора Курентзиса с "Всенощным бдением" Рахманинова и детский хор Телевидения и радио Санкт-Петербурга.

Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге также занимается восстановлением утраченного иконостаса Смольного собора.







фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру