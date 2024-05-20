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Новости 19:19

Активиста Булатова оштрафовали за пост с плакатом экс-сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой

фото ЗакС политика Активиста Булатова оштрафовали за пост с плакатом экс-сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой

Тверской районный суд Москвы вынес приговор активисту Тимуру Булатову по делу о дискредитации армии России, об этом 20 мая пишут "Осторожно, новости" со ссылкой на карточку суда.

Дискредитацию армии увидели в его публикации в социальных сетях о бывшей сотруднице "Первого канала" Марине Овсянниковой. В ней он критиковал действия женщины, но в посте фотография была с плакатом, с которым она вышла в эфир в 2022 году. 

Суд назначил Тимуру Булатову штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее "Фонтанка.ру" писала, что при этом после обращений активиста в правоохранительные органы были возбуждены уголовные дела, среди них дело в отношении художницы Саши Сколиченко.

Фото: ЗАКС.Ру


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