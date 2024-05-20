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В Новом Девяткино пожар в ангаре охватил более 500 квадратных метров

фото ЗакС политика В Новом Девяткино пожар в ангаре охватил более 500 квадратных метров

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошел серьезный пожар, об этом 20 мая пишет 47news со ссылкой на ГУ МЧС России по Ленобласти.

Возгорание случилось вечером в понедельник, 20 мая. Издание пишет, что огонь охватил 595 квадратных метров здания в Новом Девяткино на улице Турбостроителей.

Информация о пожаре спасателям поступила около 16:20. Специалисты двух пожарных частей тушили ангар. Как рассказали местные жители, до пожара они слушали странный звук, а затем сирены.

На данный момент, возгорание полностью ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: ЗАКС.Ру


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