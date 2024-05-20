К концу июня на место пообещали вернуть ограду Юсуповского сада

На место начали возвращать ограду Юсуповского сада на историческое место после реставрации, об этом 20 мая сообщили в пресс-службе КГИОП.

Уточняется, что возвращение ограды только началось, полностью ее установят только к концу июня.

На реставрацию ограду забрали еще в октябре 2022 года. За это время специалисты должны были воссоздать утраченные элементы, расчистить от коррозии и покрасить ограду.

Кроме этого, на месте, где ограда стоит, был укреплен фундамент и устроена гидроизоляция. После полного окончания работ специалисты обещают высадить газон и восстановить мощение.

Фото: пресс-служба КГИОП