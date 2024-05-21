Погода 21 мая будет самой холодной на неделе в Петербурге

В Петербург на день вернется немного холодная погода, которая быстро сменится теплом, об этом 21 мая сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, погода будет под влиянием очередного очага скандинавского антициклона. Из-за этого в городе будет мало облаков, однако дневной прогрев будет ограничен. Дождя не ждут совсем.

Воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ветер северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В среду, 22 мая, в городе не будет осадков, а температура прогреется до +23 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру