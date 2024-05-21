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Новости 11:16

Прокуратура потребовала нанести дорожную разметку на площади Восстания

фото ЗакС политика Прокуратура потребовала нанести дорожную разметку на площади Восстания

Прокурор Центрального района внес представление главе дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга с требованием нанести разметку на площади Восстания, сообщили в надзорном ведомстве 21 мая. Основанием для этого стала ранее проведенная проверка.

"Установлено, что на дороге на площади Восстания отсутствует разметка проезжей части", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что пересечении Невского и Литейного проспектов, а также на Лиговском проспекте и на 12 улицах Центрального района отсутствует разметка пешеходных переходов. Это создает угрозу пешеходам, в том числе несовершеннолетним.

В связи с проведенной проверкой прокурор внес представление дирекции по организации дорожного движения. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле ведомства.

Фото: unsplash


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