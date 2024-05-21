Прокуратура потребовала нанести дорожную разметку на площади Восстания

Прокурор Центрального района внес представление главе дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга с требованием нанести разметку на площади Восстания, сообщили в надзорном ведомстве 21 мая. Основанием для этого стала ранее проведенная проверка.

"Установлено, что на дороге на площади Восстания отсутствует разметка проезжей части", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что пересечении Невского и Литейного проспектов, а также на Лиговском проспекте и на 12 улицах Центрального района отсутствует разметка пешеходных переходов. Это создает угрозу пешеходам, в том числе несовершеннолетним.

В связи с проведенной проверкой прокурор внес представление дирекции по организации дорожного движения. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле ведомства.

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