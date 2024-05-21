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Новости 11:52

Ремонт Будапештской улицы завершат до конца недели

фото ЗакС политика Ремонт Будапештской улицы завершат до конца недели

Ремонт Будапештской улицы досрочно завершат ко Дню города, который отмечается 27 мая, сообщили в администрации губернатора. Работы ведутся на семикилометровом отрезке между улицами Фучика и Малой Балканской.

К настоящему времени рабочие отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой и приступили к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На объекте заняты 20 человек и 12 единиц техники.

"Завершить ремонт проезжей части дорожники планируют до конца недели. После чего будут сняты все ограничения движения", — пообещали в Смольном.

Проект также предусматривает ремонт тротуаров с восстановлением бордюрных камней.

Фото: ЗАКС.Ру


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