Ремонт Будапештской улицы завершат до конца недели

Ремонт Будапештской улицы досрочно завершат ко Дню города, который отмечается 27 мая, сообщили в администрации губернатора. Работы ведутся на семикилометровом отрезке между улицами Фучика и Малой Балканской.

К настоящему времени рабочие отфрезеровали старое покрытие, уложили выравнивающий слой и приступили к укладке верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На объекте заняты 20 человек и 12 единиц техники.

"Завершить ремонт проезжей части дорожники планируют до конца недели. После чего будут сняты все ограничения движения", — пообещали в Смольном.

Проект также предусматривает ремонт тротуаров с восстановлением бордюрных камней.

Фото: ЗАКС.Ру