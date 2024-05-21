В Петербурге более двух тысяч контейнеров для мусора привели в порядок

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга проверила, как привели в порядок контейнеры для вывоза мусора во время весеннего месячника по благоустройству, об этом 21 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Уборкой контейнеров должны были заняться Невский экологический оператор (НЭО) и его организации-перевозчики бытовых отходов. Всего на балансе у оператора находится 2279 баков.

Из этого количества более 1200 баков поменяли на новые. Больше всего новых баков завезли в Невский район Петербурга. Остальные баки помыли, отремонтировали, покрасили и продезинфицировали.

В ГАТИ отметили, специалисты НЭО проводят подобные уборки на регулярной основе.

Фото: пресс-служба НЭО