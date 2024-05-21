Глава СПЧ Фадеев заявил, что в России нужно запретить ношение никабов

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев считает, что ношение никабов в России является проблемой, об этом 20 мая он рассказал в интервью "Парламентской газете".

По поводу никабов Фадеев высказался в рамках беседы о миграционной политике и факторах, повышающих риски терроризма.

"В России разрешены никабы, полностью закрывающие лицо женщинам. Открытыми остаются только глаза. И это при том, что сейчас даже в некоторых странах Центральной Азии никабы запрещены", – заявил Фадеев.

По его мнению, в России нужно ввести такой же запрет, однако уточнил, что по этому вопросу нужно посоветоваться с представителями традиционного ислама.

Фото: Telegram-канал СПЧ