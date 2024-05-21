Переход к электронным судам планируют произвести до 2030 года

Переход к электронным судам в России планируют произвести до 2030 года, сообщил председатель Совета судей Виктор Момотов на пленарном заседании. По его словам, для этого потребуется внести необходимые изменения в законодательство.

"До 2030 года планируется реализовать переход к так называемым электронным судам, с которыми онлайн-взаимодействие будет возможно от этапа подачи иска до самого судебного заседания", — передает слова Момотова "Интерфакс".

Председатель отметил, что требуется внедрить широкую автоматизацию процессов судебного делопроизводства, для чего необходимо ввести изменения в процессуальное законодательство. Также он заявил о необходимости пересмотреть институт протокола судебного заседания и закрепления электронного документооборота между нижестоящими судебными инстанциями.

Фото: ЗАКС.Ру