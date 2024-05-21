В СК сообщили об обвинении двух жителей Петербурга в проведении азартных игр

Двум жителям Петербурга предъявлено обвинение в организации незаконной игорной деятельности и проведении азартных игр (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщили 21 мая в Главном следственном управлении Следкома по городу. В качестве меры пресечения обоим назначена подписка о невыезде.

Согласно версии следствия, фигуранты разместили игровое оборудование в квартире одного из домов по Будапештской улице, чем нарушили положения закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". В ходе обыска у них были изъяты 20 игровых автоматов и денежные средства.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на восстановление картины преступления и на формирование доказательственной базы по делу, отметили в СК.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб / Telegram