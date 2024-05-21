Госдума усилила ответственность ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных услуг

Депутаты Государственной думы приняли 21 мая в третьем чтении закон об усилении ответственности для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за предоставление некачественных услуг. В случае повторного нарушения величина взыскания может увеличиться до 200 тысяч рублей.

Речь идет о таких нарушениях, как подача в жилье грязной воды, отключениях электричества и отопления зимой, а также о других подобных случаях.

Сейчас за нарушение нормативов обеспечения пользователей коммунальными услугами (ст. 7.23 КоАП РФ) предусмотрены штрафы для должностных лиц в размере от 500 до тысячи рублей, для компаний — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. Авторы проекта предлагают ввести двухступенчатую систему санкций для РСО и увеличить размер взысканий для нарушителей.

За первое нарушение штраф для должностных лиц составит то пяти до десяти тысяч рублей, для компаний — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф увеличится и окажется в пределах от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, для компаний — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру