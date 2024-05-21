Невский суд рассмотрит дело о нападении пешехода на сотрудника ДПС

Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщили 21 мая в надзорном ведомстве. Пострадавшим оказался инспектор ДПС, который намеревался составить протокол за переход дороги в неположенном месте.

Согласно версии следствия, 12 марта 2023 года пешеход переходил Ивановскую улицу в непредназначенном для этого месте. Его остановил инспектор ДПС, попросивший пройти в служебную машину для составления протокола. В ответ нарушитель ударил его кулаком.

Уголовное дело передано в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкции за насилие к представителю власти предусматривают наложение на гражданина штрафа в размере до 200 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: ЗАКС.Ру