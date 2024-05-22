Число заражений новыми штаммами коронавируса приближается к двум сотням

Роспотребнадзор сообщил о росте заболевамости коронавирусом за последнюю неделю. Специалисты объясняют тенденцию увеличением личных контактов между людьми в течение майских праздников. Самым распространенным штаммом, провоцирующим инфицирование, остается "омикрон". При этом в стране начали диагностировать и новый вариант инфекции: несколько новых штаммов получили собирательное название FLiRT.

"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - гласит официальное сообщение.

Подхватившие FLiRT, как правило, испытывают жар, кашель, мигрень, мышечные спазмы, слабость и потерю обоняния. Россиян призывают чаще мыть руки и не прибегать к самолечению.

Ровно неделю назад Роспотребнадзор известил соотечественников о том, что в стране не зафиксировано ни одного случая инфицирования штаммами FLiRT.

Фото: ЗАКС.Ру