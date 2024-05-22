ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 11:14

Число заражений новыми штаммами коронавируса приближается к двум сотням

фото ЗакС политика Число заражений новыми штаммами коронавируса приближается к двум сотням

Роспотребнадзор сообщил о росте заболевамости коронавирусом за последнюю неделю. Специалисты объясняют тенденцию увеличением личных контактов между людьми в течение майских праздников. Самым распространенным штаммом, провоцирующим инфицирование, остается "омикрон". При этом в стране начали диагностировать и новый вариант инфекции: несколько новых штаммов получили собирательное название FLiRT. 

"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", - гласит официальное сообщение.

Подхватившие FLiRT, как правило, испытывают жар, кашель, мигрень, мышечные спазмы, слабость и потерю обоняния. Россиян призывают чаще мыть руки и не прибегать к самолечению.

Ровно неделю назад Роспотребнадзор известил соотечественников о том, что в стране не зафиксировано ни одного случая инфицирования штаммами FLiRT.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама