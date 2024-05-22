Петербургский ЗакС запретит иноагентам становиться депутатами

Пленарное заседание Законодательного собрания 22 мая началось с рассмотрения законопроектов, связанных с недавними изменениями в федеральном законодательстве, которые запрещают иностранным агентам быть депутатами, а также избираться на любые выборные должности в стране, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Утвердить новые запреты для иноагентов хотят в городских законах о выборах губернатора, депутатов Заксобрания и муниципальных советов, а также в Уставе Петербурга и документе, в котором прописаны гарантии для высшего должностного лица региона. Разрабатывать проекты законы начали на следующий день после принятия соответствующего закона Государственной думой, на это потребовалось меньше недели.

Депутат Денис Четырбок ("Единая Россия"), который представлял законопроект, заявил, что изменения стоит внести до начала избирательной кампании. Отметим, парламент должен объявить о проведении выборов губернатора и дополнительных выборах депутата ЗакСа по 18-му округу с 31 мая по 10 июня.

Сейчас федеральный закон запрещает иностранным агентам баллотироваться на выборах любого уровня. Если действующий депутат получит такой статус, то у него будет 180 дней на то, чтобы добиться исключения из реестра. По истечению этого срока депутат-иноагент должен сложить полномочия.

Руководитель фракции "Яблоко" Александр Шишлов с трибуны выступил против рассматриваемых законопроектов, а также против дискредитирующего, по его мнению, законодательства об иностранных агентах. Он также объявил, что намерен подготовить обращение в Конституционный суд с требованием проверить закон на соответствие Конституции. А именно статьи 3, в которой многонациональный народ указан как единственный источник власти в России. Также против поражения иноагентов в электоральных правах выступил Михаил Амосов, который возмущен тем, что вопрос участия конкретного человека в выборах решает "чиновник Минюста". Всего против законопроектов проголосовали только три человека.

Напомним, сейчас в парламенте один из депутатов может потерять мандат из-за нового закона. Это зампред фракции "Яблоко" Борис Вишневский*. В соответствии с федеральной нормой, он должен избавиться от статуса до середины ноября 2024 года либо потеряет место в парламенте.

* Борис Вишневский внесен Минюстом в реестр иноагентов

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру