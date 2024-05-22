Пожар на железной дороге задержал "Сапсаны" и "Ласточки" на пути в Петербург

Днем 22 мая на станции Поварово в Подмосковье загорелась крыша электрички, о чем сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги. Пассажиров потребовалось эвакуировать, обошлось без пострадавших. С огнем боролись примерно полтора часа.

Ущерб от пожара подсчитывают специалисты. В РЖД рассматривают разные версии случившегося.

"Не исключается возможность занесения источника огня извне", - говорится в официальном сообщении.

Происшествие задержало различные поезда, следовавшие в сторону Петербурга, включая "Сапсаны" №№ 772 и 774 (Москва – Петербург), поезд №64 Самара – Петербург, и "Ласточку" №826 (Москва – Петербург). После ликвидации пожара их пустили по обходному пути.

фото: СПб-Главный / Telegram