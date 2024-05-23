Прямые рейсы из Петербурга во Владивосток появятся с 16 июня

Авиакомпания "Аэрофлот" в середине июня возобновит прямые рейсы из Петербурга во Владивосток, об этом 23 мая сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили в "Аэрофлоте", полеты будут выполняться в летнее время, так как маршрут особенно популярен в летний период. Полеты начнутся с 16 июня.

Всего самолеты будут летать три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.

Также в компании уточнили, что по данному маршруту будут доступны субсидируемые государством тарифы для жителей Дальнего Востока и льготных категорий граждан.

Фото: ЗАКС.Ру