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Новости 15:15

Прямые рейсы из Петербурга во Владивосток появятся с 16 июня

фото ЗакС политика Прямые рейсы из Петербурга во Владивосток появятся с 16 июня

Авиакомпания "Аэрофлот" в середине июня возобновит прямые рейсы из Петербурга во Владивосток, об этом 23 мая сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Как уточнили в "Аэрофлоте", полеты будут выполняться в летнее время, так как маршрут особенно популярен в летний период. Полеты начнутся с 16 июня.

Всего самолеты будут летать три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. 

Также в компании уточнили, что по данному маршруту будут доступны субсидируемые государством тарифы для жителей Дальнего Востока и льготных категорий граждан.

Фото: ЗАКС.Ру


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