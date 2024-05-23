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Новости 18:54

Петербуржец попытался ударить сотрудника Росгвардии вилкой в кафе на Гончарной улице

фото ЗакС политика Петербуржец попытался ударить сотрудника Росгвардии вилкой в кафе на Гончарной улице

Сотрудники вневедомственной охраны по Центральному району Петербурга получили заявку о конфликте в кафе на Гончарной улице, об этом 22 мая сообщили в пресс-службе петербургской Росгвардии.

Инцидент произошел вечером в среду, 22 мая. Посетитель в нетрезвом состоянии угрожал сотрудникам заведения убийством и пытался ударить их ножом. Сотрудники вызвали охрану.

Когда Росгвардия приехала мужчина нож бросил, но взял со стола вилку и попытался ударить сотрудника охраны, однако правоохранитель увернулся, а потом задержал хулигана.

Нож и вилку изъяла следственно-оперативная группа. Мужчина был доставлен в отдел полиции.

Фото: ЗАКС.Ру


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