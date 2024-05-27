Ограбивший участника СВО петербуржец отправится в колонию строгого режима

В Петербурге присудили реальный срок местному жителю Николаю Лысенко, который в феврале на улице отобрал телефон у участника военной спецоперации и скрылся. Инцидент имел место на проспекте Энтузиастов.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его приговорили к полутора годам колонии строгого режима.

Фигурант, осужденный за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК), совершил явку с повинной и возместил потерпевшему ущерб, который составил 10 тысяч рублей. Пострадавший от его действий участник СВО имеет статус инвалида первой группы. Дело рассматривали в особом порядке.

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