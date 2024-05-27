Университет "Синергия" оштрафовали за рассылку спама

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы добилось привлечения к ответственности университета "Синергия".

Ранее чиновники установили, что учреждение практиковало рассылку рекламной информации без согласия ее получателей. Таким образом, рекламу признали ненадлежащей.

Как сообщает ведомство, представители университета прекратили распространение спама до вынесения решения по административному делу. Это было расценено как смягчающее обстоятельство. В итоге вуз оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Фото: ЗАКС.Ру