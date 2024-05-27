Минсельхоз хочет ввести режим ЧС из-за последствий заморозков

Заморозки в России повлекли за собой крупный ущерб урожаю, в связи с чем Минсельхоз намеревается ввести режим чрезвычайной ситуации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу министерства Оксану Лут. Точные сроки введения режима ЧС пока не афишируются.

"Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры", - рассказала чиновница.

Майские заморозки повредили посевам в 23 субъектах Федерации. В восьми из них ввели локальный режим ЧС. Ранее Лут сообщала, что по всей стране из-за последствий низких температур придется пересеять 900 тысяч га посевов.

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