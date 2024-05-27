Хулиганившего на Балтийском вокзале отправили в колонию

В Петербурге огласили приговор мужчине, задержанному год назад после хулиганских выходок на Балтийском вокзале. Об этом 27 мая сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ленинский районный суд установил, что фигурант дела о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) приставал к прохожим, грязно ругался и размахивал холодным оружием. На требования охранников прекратить нарушать общественный порядок петербуржец реагировал агрессивно.

Подсудимого приговорили к одному году заключения в колонии общего режима.

Фото: ЗАКС.Ру